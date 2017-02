Door: redactie

18/02/17 - 19u43 Bron: vtmnieuws.be

video

"Het treinverkeer is sinds 18 uur deze avond gedeeltelijk hersteld. Dit is richting Mechelen. Richting Aarschot is dit nog niet het geval. Omwille van schade aan de infrastructuur. Van en naar Brussel zou dit de volgende uren en morgen hersteld moeten worden. Maar reizigers moeten de volgende dagen rekening houden met hinder op het spoor."