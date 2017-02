Door: redactie

Bij het station van Leuven is een trein ontspoord die richting De Panne reed. Daarbij zijn één dode en 27 gewonden gevallen. Dat bevestigt de brandweer van Leuven aan VTM NIEUWS. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Volgens burgemeester Louis Tobback (sp.a) en politiewoordvoerder Marc Vranckx zat de persoon die overleden is niet op de trein, maar het parket van Vlaams-Brabant ontkent dat nu aan VTM NIEUWS.