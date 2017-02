Michel bedankt hulpdiensten Leuven

Door: redactie

18/02/17 - 18u14 Bron: vtmnieuws.be

video

Premier Charles Michel ging deze namiddag naar Leuven om de slachtoffers en hulpdiensten een hart onder de riem te steken. "Ik zie dat de situatie min of meer onder controle is en daarvoor wil ik de hulpdiensten bedanken", zegt Michel. Het viel inderdaad op hoe gecoördineerd alles verliep na het ongeval. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De gewonden werden snel overgebracht naar drie ziekenhuizen in de buurt, andere inzittenden werden naar het politiekantoor op de Philipssite in Leuven gevoerd. Daar konden ze wachten op hun bagage. Bij het ongeval kwam één persoon om het leven en raakten 27 mensen gewond. Het onderzoek naar de oorzaak van de crash loopt nog.