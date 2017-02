Koning Filip en koningin Mathilde op bezoek bij koningin Paola

Door: redactie

Koning Filip en koningin Mathilde hebben deze namiddag omstreeks 16.20 uur een bezoek gebracht aan koningin Paola, die in het ziekenhuis Saint-Luc in Brussel herstelt van een heupoperatie.

Koningin Paola (79) brak donderdag haar heup bij een val in haar woning, het kasteel Belvedère dat zich recht tegenover het koninklijk paleis van Laken bevindt in Brussel. Ze werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis Saint-Luc in Brussel, waar ze vrijdagochtend met succes geopereerd werd. Vrijdag brachten koning Albert en prinses Astrid al een bezoek aan Paola.



Het koningshuis laat ook weten dat hun gedachten zijn bij de slachtoffers van het treinongeval in Leuven en hun families.