video Een jongeman getuigt over het treinongeval in Leuven. "Er was overal stof en onze stoel en spullen gingen vliegen", vertelt de 18-jarige Arne Hermans aan VTM NIEUWS. Hij zat in de tweede wagon en ontsnapte aan het ergste.