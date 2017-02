Door: BJM

18/02/17 - 16u09 Bron: Eigen berichtgeving

De vroegere Brusselse politiedirecteur Glenn Audenaert (61). © belga.

gerecht Marleen P. de ex van de gevallen politiebaas Glenn Audenaert, is vandaag door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigt haar advocaat Dimitri De Beco.

Marleen P. verliet deze namiddag de gevangenis van Gent. Ze is in het onderzoek naar haar vroegere partner - de voormalige directeur van de federale gerechtelijke politie - in verdenking gesteld van witwassen. Ook Glenn Audenaert zelf werd vrijdag na een lang verhoor vrijgelaten onder voorwaarden.