Sp.a-politica die onterecht Telenet-vergoeding ontving, stapt op

Door: redactie

18/02/17 - 15u39 Bron: Belga

Leen Verbist (sp.a) © belga.

PubliPart Sp.a-politica Leen Verbist stapt op als gemeenteraadslid in Antwerpen. Dat heeft ze in een persbericht gemeld. Verbist kwam vrijdag in opspraak toen bekend raakte dat ze de voorbije jaren een bestuurdersvergoeding van Telenet gestort kreeg die eigenlijk bedoeld was voor de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA). Het zou gaan om een bedrag van 30.000 euro.