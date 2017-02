Dodelijk slachtoffer zat wél op trein, 27 gewonden bij ontsporing in Leuven

Door: redactie

Bij de ontsporing van een trein vlak bij het station van Leuven is iets na de middag een dode gevallen. Drie mensen hebben zware verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. 24 inzittenden zijn lichtgewond. 57 anderen zijn ongedeerd. De trein reed in de richting van De Panne en ontspoorde bij het buitenrijden van het station. Het medisch rampenplan is afgekondigd. In tegenstelling tot eerdere berichten, zat het dodelijk slachtoffer "hoogstwaarschijnlijk wel" op de trein zelf, dat zegt het parket van Leuven.

© @FrederikVranken. © Belga. De trein ontspoorde omstreeks 13.20 uur, net buiten het station van Leuven. "De trein ontspoorde bij het buitenrijden van het station Leuven, in de wisselzone", legt Infrabel-woordvoerder Frederic Petit uit.



De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Aanvankelijk ging men er vanuit dat het dodelijk slachtoffer niét op de trein zelf zat. "Of het dan om een wandelaar, een spoorloper of iemand anders ging, kunnen we nog niet zeggen", had Tobback in de namiddag verklaard.



Maar later op de avond meldde het parket dat het dodelijk slachtoffer "waarschijnlijk wél" als passagier op de trein zat. "Volgens het onderzoek van onze deskundigen ter plekke staat het quasi vast dat de jongeman als passagier op de trein zat, ook al werd er aanvankelijk gedacht dat het om een spoorloper ging. Maar in welke omstandigheden de man om het leven is gekomen, moet het verdere onderzoek uitwijzen", aldus Sarah Callewaert van het parket.



Nog volgens het parket is het slachtoffer een 21-jarige man uit Waals-Brabant. Hoe de man uiteindelijk op de sporen is terecht gekomen, is voorlopig nog onduidelijk (lees verder onder de video).

Verkeer onderbroken#NMBS — NMBS (@NMBS) Sat Feb 18 00:00:00 MET 2017 Naast het dodelijk slachtoffer zijn er ook 27 gewonden, waarvan drie zwaargewonden. De gewonden werden afvoerd naar drie ziekenhuizen: het UZ Leuven (Gasthuisberg), het Leuvense Heilig Hart ziekenhuis en het ziekenhuis in Tienen. Dat zegt Koen Bronselaer van de Directie Medische Hulpverlening (Dir-Med).



De meeste slachtoffers konden op eigen kracht de trein verlaten. Ze werden met ondersteuning van de hulpdiensten wandelend geëvacueerd. "De slachtoffers hadden klassieke verwondingen", zegt Bronselaer. "Ze waren flink door elkaar geschud. Sommige passagiers rolden over elkaar."

Eerste voertuig gedraaid en gekanteld In totaal zaten 84 mensen op de trein op het ogenblik van het ongeval. "Het eerste voertuig kantelde en kwam in de berm terecht. De andere wagons staan nog op de sporen", zegt Marc Vranckx, commissaris van de politie Leuven. De eerste wagon draaide daarbij volledig om. Het kwam pas tot stilstand in de tegenovergestelde richting dan de rijrichting van de trein.