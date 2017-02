Deliveroo van plan dit jaar nog verder uit te breiden in België: "Elke stad is potentiële markt"

Door: redactie

Deliveroo, sinds september 2015 actief in ons land, wil zijn actieterrein dit jaar nog verder uitbreiden "in een redelijk nabije toekomst". De Britse maaltijdenleverancier levert nu in Antwerpen, Brussel, Gent en Luik aan huis, en dat alles met fietskoeriers. "We gaan dus nieuwe steden ontwikkelen in 2017, en we gaan onze aanwezigheid waar we al zijn opdrijven", zegt de Belgische topman van het bedrijf, Mathieu de Lophem. "Elke grote stad, zowel in Vlaanderen als Wallonië, is voor ons een potentiële markt."