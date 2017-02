Dode bij woningbrand in Denderleeuw

Mozkito

18/02/17 - 09u33

Denderleeuw In Denderleeuw is bij een woningbrand een 37-jarige man om het leven gekomen. De ouders van de man, die ook in de woning langs de Rodestraat wonen, konden zich tijdig in veiligheid brengen. Het parket is ter plaatse gekomen.