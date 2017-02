Brandweer zoekt naar vermiste in brandende woning

Mozkito

18/02/17 - 09u33

© Mozkito.

Denderleeuw In Denderleeuw heeft de brandweer momenteel de handen vol met het blussen van een woningbrand. Tot overmaat van ramp zoeken de pompiers nog steeds naar een vermiste persoon in de woonst langs de Rodestraat.

Rond 8.10 uur sloegen de bewoners alarm toen ze hevige rookontwikkeling opmerkten. De ouders van de vermiste man konden zichzelf in veiligheid brengen. Tot op dit moment is er geen spoor van de twintiger die op de bovenverdieping slaapt.



"Onze mensen stellen alles in het werk om de vermiste man te vinden. Volgens de ouders zou hij thuis zijn", klinkt het bij de brandweer.