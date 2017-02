Stéphane Moreau: "Elio Di Rupo heeft me niet onder druk gezet"

Door: redactie

Stéphane Moreau, CEO van Nethys en ontslagnemend burgemeester van het Luikse Ans, stond niet onder druk van PS-voorzitter Elio Di Rupo om zijn functie als burgemeester neer te leggen. Dat zegt hij in een interview met L'Echo en De Tijd.

Moreau, die begin dit jaar in het oog van de storm terechtkwam in het Publifin-schandaal, het over een "mediatieke vloedgolf". "Wat ik heb meegemaakt is ongezien. Ik ben aan de schandpaal genageld."



Hij verdedigt ook waarom hij jarenlang de "dubbele investering" deed van een politiek mandaat en en een managerfunctie, deze "waanzinnige wedloop", waarvoor hij "alles heeft opgeofferd". "De voorbije dertig jaar heb ik geen privéleven gehad. Geen enkele vrouw kon mijn levensritme aan", klinkt het. Midden januari kreeg hij hartproblemen.



Overheidsbedrijven

"Ik verdien 593.000 bruo per jaar en een extra bedrag dat afhangt van de bedrijfsresultaten", zegt Moreau. "Dat is een verloning die gelijkaardig is aan de verloning in overheidsbedrijven die veel kleiner zijn dan het onze."