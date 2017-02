Tihange 1 wordt niet voor eind maart heropgestart

Door: redactie

18/02/17 - 07u35 Bron: Belga

© belga.

Het Fanc (Agentschap voor de nucleaire controle) meent dat er nieuwe tests en studies nodig zijn vooraleer Tihange 1 weer opgestart kan worden. De reactor ligt al sinds september stil, en Engie Electrabel stelde begin deze maand de heropstart al eens uit, van 15 naar 28 februari.

Het is de krant Le Soir die op basis van informatie van uitbater Engie schrijft dat de oudste reactor in Hoei pas eind maart weer opgestart wordt. Engie had gisteren een vergadering met het Fanc.



Het dossier dat de uitbater aan het Fanc bezorgde om de elektriciteitsproductie eind februari te hervatten werd door het Fanc als onvoldoende beoordeeld.