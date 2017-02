Guy Vanhengel (Open Vld) wil Brussels Airport 1.800 meter verplaatsen, Rutten fluit hem terug: "Niet polariseren"

Door: redactie

De Brusselse begrotingsminister Guy Vanhengel (Open Vld) meent dat het "logisch" zou zijn om de luchthaven naar achteren te verplaatsen. Dat zegt hij in een interview met de krant La Libre Belgique. Reden is het dossier van de geluidshinder door Brussels Airport en de groei van onze hoofdstad. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten fluit haar Brusselse minister terug.

Het Brussels Gewest staat in het geluidsdossier lijnrecht tegenover Vlaanderen. Brussel wil een nultolerantie hanteren en Vanhengel herhaalde dat standpunt. "Vlaanderen bereidt een nieuw belangenconflict voor, maar wij bewegen niet", zei Vanhengel.



De goedkoopste oplossing is, volgens Vanhengel, de luchthaven met 1.800 meter achteruit te verplaatsen. "800 meter werd al onteigend", zegt hij. De Brusselse minister brengt ook in herinnering dat de luchthaven in "zijn" Evere begonnen is, en daarna naar Melsbroek verplaatst werd. "In 1958 is men verhuisd naar Zaventem."



"Dit proberen oplossen door het conflict te voeden heeft geen enkele zin", meent Vanhengel, die oproept om federaal minister van Mobiliteit François Bellot "de tijd te gunnen". "Laat ons werken aan de toekomst van de luchthaven om zo te bepalen wie de kost gaat dragen voor de investering om de banen te verplaatsen. Als Bellot erin slaagt om dit voor het einde van de legislatuur uit te voeren zodat het op die manier wordt overgenomen door de volgende regering, dan zal men goed gewerkt hebben."