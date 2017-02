Gentenaars spuwen Bracke uit

Door: redactie

18/02/17 - 05u13 Bron: Belga

© photo news.

Welgeteld 10 procent van de Gentenaars heeft nog vertrouwen in Siegfried Bracke als politicus. Dat blijkt vandaag uit een peiling van de krant Het Nieuwsblad en iVox bij 715 Gentenaars.

Ruim zes op de tien Gentenaars hebben vertrouwen in Daniël Termont (sp.a). Daarmee scoort de huidige burgemeester, die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn sjerp doorgeeft, stukken beter dan Siegfried Bracke (N-VA), die ambitie heeft om burgemeester van Gent te worden.



Slechts tien procent van de ondervraagden heeft nog vertrouwen in Siegfried Bracke. Ruim 87 procent van de Gentenaars moet zelfs helemaal niets van de N-VA'er weten. Sterker nog: 65 procent van de ondervraagde Gentenaars vindt dat Siegfried Bracke ook moet opstappen als Kamervoorzitter. En 84 procent vindt dat Bracke zijn eigen partij in Gent heeft beschadigd.



Bracke lag deze week zwaar onder vuur. Nadat was uitgelekt dat verschillende politici veel geld verdienen in intercommunales, beschuldigde hij vooral de socialisten. Maar uiteindelijk kreeg Bracke het zelf hard te verduren, onder meer omdat hij tot voor kort meer dan 12.000 euro bruto per jaar verdiende als adviseur van Telenet.