"Van al onze dromen blijft niets meer over"

Op zijn eigen verjaardag begraaft Hendrik Sels (53) vandaag z'n enige zoon Pieter-Jan, die vorige week overleed in de douche van zijn studentenkot. "Wie me in de toekomst ooit nog een gelukkige verjaardag wenst, zal ook denken aan mijn zoon."

Hoe kan een fitte student van 19 sterven onder de douche? Acht dagen nadat Pieter-Jan Sels dood werd gevonden in de douche van zijn studentenkamer in Geel weten zijn ouders Hendrik Sels en Annick Bols het nog altijd niet. Zeker is dat Pieter-Jan donderdag na een avondje uit nog onder de douche is gesprongen. Pas vrijdagochtend ontdekte een kotgenote het lichaam van de tweedejaarsstudent Industrieel Ingenieur in de badcel van zijn kot. "De conciërge van het gebouw belde me en zei dat we beter meteen zouden langskomen omdat er iets gebeurd was met Pieter-Jan", vertelt vader Hendrik. "Onderweg naar Geel wist ik nog niet dat hij gestorven was. Toen ik de politielinten zag, wist ik het."



Een agent wist Pieter-Jans ouders vrijdag te zeggen dat er geen kwaad opzet in het spel zat. "Een spijtig ongeval", zei hij. Sindsdien is het koppel uit Arendonk niets wijzer over de dood van hun kind. "Waarom is hij gevallen? Hoe kwam hij terecht? Waaraan is hij overleden? En hoe laat?" Vader Hendrik wil heel graag weten wat er die avond precies gebeurd is. "We hebben geen flauw idee. Er is een autopsie en een toxicologisch onderzoek gedaan en zijn studentenkamer was een dag verzegeld. Maar we krijgen pas meer informatie als het hele onderzoek is afgerond."



Het parket zei na het ongeval te onderzoeken of Pieter-Jan een beroerte heeft gekregen of uitgleed en ongelukkig ten val kwam. "Ik geloof niet dat hij een beroerte heeft gekregen", zegt de vader. "Hij was kerngezond."