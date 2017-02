Kimberly had vandaag 28 jaar moeten worden: 250 deelnemers in optocht tegen partnergeweld in Roeselare

Door: Hans Verbeke

17/02/17 - 21u40 Bron: Eigen berichtgeving

© Hans Verbeke.

video In Roeselare hebben vanavond zo'n 250 mensen deelgenomen aan een optocht tegen partnergeweld. De manifestatie was een initiatief van Mario Vermeersch uit Roeselare, die vorig jaar in juli zijn dochter Kimberly verloor als gevolg van partnergeweld.

© Hans Verbeke. De vrouw werd in haar gezinswoning gewurgd door haar partner, de vader van drie van haar vier kinderen. De dader stapte nadien zelf naar de politie om de feiten op te biechten.



Met de optocht wil haar vader aanklagen dat partnergeweld nog te vaak miskend en ongeweten is. Hij roept slachtoffers - vrouwen maar ook mannen - op om partnergeweld te melden aan de politie.