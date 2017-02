Overleg geluidshinder Brussels Airport levert niets op

Door: redactie

17/02/17 - 21u18 Bron: Belga

© photo news.

Op het kabinet van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft in de vooravond een voorbereidende vergadering op het Overlegcomité van maandag plaatsgevonden om de voorstellen van de Brusselse regering in het dossier van de geluidshinder rond Brussels Airport te evalueren. Er werd geen akkoord bereikt tussen de drie gewesten, meldt het kabinet-Bellot in een mededeling.