Opmerkelijke oplichtingszaak: identieke tweelingbroer laat Dennis opdraaien voor al zijn kosten

video Opmerkelijke oplichtingszaak in Limburg. Het parket is er op zoek naar een man die de identiteit van zijn identieke tweelingsbroer heeft gestolen. De man zou in Sint-Truiden onder meer een horecazaak op naam van zijn broer hebben overgenomen, zonder ook maar één cent te betalen. Dat meldt VTM Nieuws. De broer is intussen met de noorderzon verdwenen.

Mijn broer heeft allerlei contracten op mijn naam afgesloten, huurde een appartement op mijn naam, en ook zijn telefoon- en internetabonnement staan op mijn naam Dennis Vercammen

Dennis Vercammen schrok zich rot toen hij deze week een brief van een advocatenkantoor in de brievenbus kreeg. Daarin staat dat hij een ongedekte cheque van 15.000 euro heeft uitgeschreven voor de overname van een handelszaak. Opvallend: de man zelf is niet op de hoogte. Maar weet wel onmiddellijk bij wie hij de schuld moet gaan zoeken: zijn identieke tweelingbroer.



Het is niet de eerste keer dat die misbruik maakt van de identiteit van zijn gedupeerde broer, zo blijkt. "Het gaat niet alleen om de overname van de horecazaak", vertelt Dennis. "Mijn broer heeft ook allerlei andere contracten op mijn naam afgesloten. Leveranciers, een brouwer bij wie hij schulden heeft,... Hij heeft daarnaast ook een appartement gehuurd in Sint-Truiden op mijn naam, en ook zijn telefoon- en internetabonnement staan op mijn naam." Dennis woont aan zee, de kosten zijn gemaakt in Limburg.



Smoesjes

Bij de uitbater van de horecazaak, eind vorig jaar door de tweelingbroer overgenomen, klinkt het dat de man allerlei smoesjes verzinde om zijn identiteitskaart maar niet te moeten tonen. "Hij zei dat hij geen tijd had om het contract grondig te bestuderen, hij kwam net te laat op het immokantoor aan, we hebben elkaar toevallig gemist tijdens een afspraak. Er was altijd wel iets gaande", vertelt café-uitbater Jody Blocken. De zaak is sinds dinsdag dicht, de tweelingbroer is sindsdien niet meer gezien.



Dennis wil intussen dat het misbruik stopt. "Ik krijg alle rekeningen in de bus. Ik heb een advocaat onder de arm moeten nemen en moet voortdurend klacht indienen. Het kost me veel geld. En mijn broer brengt me overal in diskrediet." De man stapte intussen naar de politie.



Strafblad

De tweelingbroer nam deze avond nog zelf contact op met de redactie van VTM Nieuws. Hij geeft toe dat hij de naam van zijn broer heeft gebruikt om het contract van de horecazaak af te sluiten. Volgens hem was dat nodig omdat hij op zijn eigen naam geen zaak meer kan beginnen, aangezien hij een strafblad heeft. De politie onderzoekt de zaak.