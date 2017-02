Drie terreurverdachten van verijdelde aanslag in Frankrijk mogen overgeleverd worden

Door: redactie

17/02/17 - 20u58 Bron: Belga

De kamer van inbeschuldigingstelling van Brussel heeft het Europees aanhoudingsbevel van de Franse autoriteiten voor Abdheramane Ameuroud, Yassine Alami en Rabah Meniker uitvoerbaar verklaard. Dat zegt het federaal parket.

De Franse autoriteiten hadden de overlevering gevraagd van Abdheramane Ameuroud, Yassine Alami en Rabah Meniker. Allebei zijn in verdenking gesteld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met Reda Kriket, hoofdverdachte van de zogenaamde terroristische cel van Argenteuil in Frankrijk.



Kriket werd opgepakt op 24 maart in Boulogne-Billancourt, in het departement Hauts-de-Seine in Frankrijk. De politie vond bij hem een heel wapenarsenaal. In juli 2015 had de correctionele rechtbank van Brussel Kriket nog veroordeeld in de terrorismezaak van Khalid Zerkani, een befaamd ronselaar van Syrië-strijders.



Frankrijk vroeg twee weken geleden de overlevering van Abdheramane Ameuroud. Maar zijn advocate, Sophie Wagner, ging daartegen in beroep. Ameuroud, die al in 2005 werd veroordeeld voor terrorisme, werd een dag na Kriket opgepakt op de Rogierlaan in Schaarbeek. Hij was in het bezit van valse identiteitspapieren die deels vernietigd waren door een zuur. Kort voor hun arrestatie hadden beide mannen elkaar nog ontmoet.



Yassine Alami werd op 1 april vorig jaar opgepakt. Hij bekende dat hij in contact stond met Kriket, maar enkel met de bedoeling om diefstallen te plegen. Onderzoek wees uit dat hij zijn auto aan Kriket leende gedurende zijn korte verblijf in België. In de koffer van de auto vond de politie sporen van TTAP, de explosieve stof die populair is bij de doe-het-zelfterrorist. Alami ontkent elke betrokkenheid.



De politie pakte Rabah Meniker ten slotte op nadat die herhaaldelijk telefonisch contact met Kriket had gehad. Ook hij zegt niet betrokken te zijn bij terreurplannen.