Tien nieuwe scholen in amper vijf dagen: "Nooit eerder zoveel investeringen"

Door: redactie

17/02/17 - 22u58

Onder meer in Vilvoorde werd vandaag een nieuwe school geopend. © Lukas.

onderwijs In vijf dagen tijd worden in Vlaanderen liefst tien nieuwe scholen geopend, een investering van bijna 75,5 miljoen euro. Het gaat om scholen in het kader van het programma 'Scholen van Morgen'. Minister van Onderwijs Hilde Crevits: "Nooit eerder werd zoveel geïnvesteerd in scholenbouw."