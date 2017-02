Sp.a-politica Verbist kreeg 30.000 euro Telenet-vergoeding die voor schepen Kennis bedoeld was

Door: redactie

17/02/17 - 19u55 Bron: VRT

Leen Verbist. © belga.

video De Antwerpse sp.a-politica Leen Verbist heeft de voorbije jaren een bestuurdersvergoeding van Telenet gestort gekregen die eigenlijk bedoeld was voor de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA). Dat bericht VRT Nieuws. Het gaat om een bedrag van 30.000 euro.

Kennis zetelt sinds juni 2013 als bestuurder bij Telenet, maar die functie was niet vermeld in de belastingaangifte van 2015 die de N-VA-schepen eerder deze week openbaar maakte. "Ik ben dat echter niet vergeten", zegt Kennis. "Ik zat in 2015 inderdaad in de raad van bestuur van Telenet Vlaanderen om daar de openbare sector te vertegenwoordigen. Ik had daar normaal gezien 12.000 euro voor moeten krijgen. Maar ik heb nooit het geld noch de belastingfiche van Telenet ontvangen."

Nooit opgemerkt

Waar het geld dan naartoe is? Naar ex-schepen en huidig gemeenteraadslid Leen Verbist, zo blijkt. Zij zetelde in de raad van bestuur bij Telenet totdat Kennis haar opvolgde, maar bleef het geld dat voor hem bestemd was dus ontvangen. Het gaat in totaal om 30.000 euro aan vergoedingen voor 2,5 jaar. "Het bedrag werd gestort op de zakenrekening van mijn echtgenoot en dat is nooit opgemerkt, want dat is een rekening met veel bewegingen", laat Verbist weten.



"Wij dachten dat we het bedrag aan het storten waren op de rekening van Interkabel Vlaanderen", zegt Telenet. Interkabel is het bedrijf dat eerder door Verbist en nadien door Kennis werd vertegenwoordigd bij Telenet. "Maar het bleek dus de rekening van mevrouw Verbist te zijn. Wij hebben nooit doorgekregen dat het rekeningnummer gewijzigd moest worden."



Kennis contacteerde Verbist deze week, die het geld nu heeft teruggestort. De Antwerpse schepen wil het bedrag wegschenken aan een goed doel.