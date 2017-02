Na de fietsdiefstal: minister Weyts krijgt nieuw exemplaar van Radio 1

Door: redactie

17/02/17 - 19u50 Bron: Radio 1

Ben Weyts en zijn nieuwe stadsfiets. © Radio 1.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kan opnieuw met de fiets van persconferentie naar persconferentie rijden, dankzij het Radio 1-programma 'Hautekiet'. Deze week werd zijn tweewieler gestolen aan het station van Halle.

Weyts stelde dinsdag het tweede deel van zijn werkplan voor aan het station van Halle. De N-VA-minister gaf er tijdens een persmoment meer toelichting over enkele investeringen op vlak van openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.



Toen de minister na de persconferentie opnieuw wilde vertrekken met zijn fiets, bleek die er niet meer te staan. Een fietsendief was er tijdens zijn uitleg met zijn stalen ros vandoor gegaan, hoewel het ding met een slot vasthing aan het fietsenrek. De fiets van Weyts' woordvoerder bleef wel onaangeroerd.



"Prachtige stadsfiets"

Deze ochtend stond hem dus een aangename verrassing te wachten aan het parkeerterrein van Groot-Bijgaarden. Daar werd de minister verwacht voor een speciale uitzending van het Radio 1-programma 'Hautekiet'. "In het weekend wil u misschien wel nog eens gaan fietsen en daarom hebben we een verrassing voor u", zei presentator Jan Hautekiet, die de minister een "prachtige stadsfiets van het exclusieve merk Radio 1" cadeau deed. "Ik wens er u veel plezier mee." Trots ging Weyts met zijn opvallend nieuwe voertuig op de foto.