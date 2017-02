Pokémon centraal tijdens afscheid vermoorde Shashia (20): "Waarom moest jou dit overkomen?"

Tim Van der Zeypen

17/02/17 - 18u10 Bron: Eigen berichtgeving

Heist-op-den-Berg In Heist-op-den-Berg is vanmiddag afscheid genomen van Shashia Moreau. De 20-jarige vrouw verdween vorige week dinsdag nadat ze in Antwerpen had afgesproken met John V.D.B. (25) om Pokemonfiguurtjes te ruilen. Enkele dagen later werd ze vermoord teruggevonden in zijn tuin.

Shashia's hobby's Pokémons verzamelen en CosPlay stonden centraal tijdens het afscheid. Rond haar urne stonden al haar Pokémonfiguurtjes opgesteld en voor vrienden en familie het woord namen, weerklonk het introlied van de animatieseries rond Pokémon. De afscheidsplechtigheid werd massaal bijgewoond. De volledig aula van uitvaartverzorging De Ryck zal volledig vol. Meer dan vijfhonderd mensen woonden de plechtigheid uiteindelijk bij.



Het was een emotioneel afscheid met ook veel woorden van ongeloof. "Tot op vandaag zijn we nog steeds met verstomming geslagen. Waarom jij? Waarom moest jou dit verschrikkelijk lot overkomen? Je was iemand die nog vol toekomstplannen zat en een positief kijk had op het leven. Nu moeten we afscheid van je nemen. Maar je zal voor altijd in onze hartjes worden meegedragen", klonk het bij Shashia's nichtjes.



