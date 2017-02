Slecht nieuws voor Club? Honderdtal bezwaarschriften tegen GRUP Brugge

Door: redactie

Zo zou het nieuwe stadion van Club Brugge er mogelijk uitzien. © A&E architecten.

Het openbaar onderzoek rond het ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge", waarin ook het nieuwe stadion van Club Brugge is opgenomen, is afgerond. Dat leverde een honderdtal bezwaren en vijf petities op.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge" werd op 18 november 2016 voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering. Dat GRUP slaat op delen van Brugge, Zedelgem en Zuienkerke. Het dossier is niet enkel belangrijk voor de economische ontwikkeling in de regio, maar uiteraard ook voor de inplanting van het nieuwe stadion van Club Brugge aan de Blankenbergse Steenweg. Een maand na de vaststelling werd het openbaar onderzoek opgestart, dat liep tot 10 februari.



Alle bezwaren zijn nu gebundeld. In totaal werd een honderdtal bezwaarschriften ingediend waaronder vier adviezen van overheden, onder meer van de betrokken gemeenten en de provincie West-Vlaanderen. Bij de bezwaarschriften zaten vijf petities met in totaal 2.600 handtekeningen. Er waren vooral wat zorgen over de inplanting van de gebieden voor economische ontwikkeling en het stadion van Club Brugge. En ook de mobiliteit baarde veel mensen, maar ook de stad Brugge, zorgen.



De Vlaamse regering heeft na het openbaar onderzoek 180 dagen de tijd om deze adviezen, bezwaren en opmerkingen te verwerken en een beslissing te nemen.