Rogiertunnel weer open: hinder kan nog even aanslepen

Door: redactie

17/02/17 - 17u16 Bron: Belga

De Rogiertunnel is in beide richtingen afgesloten. (archieffoto) © belga.

De Rogiertunnel is sinds 17.45 uur in beide richtingen weer open. Er was een probleem met een transformator, maar die is hersteld. Er is nog file op de Kleine Ring tussen Troon en de Leopold II-tunnel richting Koekelberg en in de andere richting naar Kunst-wet. Dat zal met de avondspits nog wel even aanslepe.