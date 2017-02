Mike Pence komt maandag naar Brussel: verkeerschaos en protest verwacht

Door: redactie

17/02/17 - 16u55 Bron: Belga

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence wordt maandag in Brussel verwacht. © ap.

Maandagochtend is er in Brussel een protestactie van het burgerinitiatief Light4Rights tegen de komst van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence. Bedoeling is te protesteren tegen de "diep verontrustende beslissingen van de Amerikaanse president" Donald Trump, zegt Amnesty International, dat aan de actie deelneemt. De Brusselse politie laat intussen weten dat ze belangrijke veiligheidsmaatregelen neemt naar aanleiding van de komst van Pence, en verkeersproblemen verwacht.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence brengt in de voormiddag een bezoek aan Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. De avond voordien heeft hij een onderhoud met premier Charles Michel.



Met die "diep verontrustende beslissingen van de Amerikaanse president" verwijst Amnesty onder meer naar het inreisverbod. "Met één pennentrek werd iedereen, inclusief vluchtelingen, uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen de toegang tot de VS ontzegd. Bovendien werd het Amerikaanse hervestigingsprogramma voor Syrische vluchtelingen voor onbepaalde tijd opgeschort en werd het totale aantal vluchtelingen dat in 2017 in de VS zal opgenomen worden met meer dan de helft verminderd van 110.000 tot 50.000." Volgens Amnesty legt de Amerikaanse regering zo een verband tussen vluchtelingen en terroristen, "terwijl vluchtelingen net op de vlucht slaan voor terreur en geweld".



De organisatie uit ook haar bezorgdheid over andere beslissingen die schadelijk zijn voor vrouwenrechten, het recht op gezondheid, het recht op zuiver water en de rechten van inheemse volkeren.



De protestactie vindt maandag plaats van 9.30 uur tot 10.30 uur aan het rondpunt van het Schumanplein, aan de hoek van EXKi, in Brussel.



De Brusselse politie laat weten dat er naar aanleiding van het bezoek van de vicepresident belangrijke veiligheidsmaatregelen genomen worden. Er worden verkeersproblemen verwacht in de voormiddag in de Europese wijk en in de namiddag in de omgeving van de Leopold III-laan. "Het is sterk aangeraden om deze plaatsen te vermijden met het voertuig."