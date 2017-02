Man koopt café op naam tweelingbroer

Door: redactie

17/02/17 - 19u59 Bron: vtmnieuws.be

video Opmerkelijke oplichtingszaak in Limburg. Het parket is er op zoek naar een man die de identiteit van zijn identieke tweelingsbroer heeft gestolen. Op naam van zijn broer zou de man onder meer een horecazaak in Sint-Truiden overgenomen hebben zonder ook maar één cent te betalen. Dat meldt VTM Nieuws. De broer is met de noorderzon verdwenen.