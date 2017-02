Door: redactie

17/02/17 - 19u55 Bron: vtmnieuws.be

video

De vader van een doof meisje van twaalf lanceert via sociale media een pictogram voor dove of slechthorende fietsers. Het bordje, een oor met een rood kruis door, is al ingeburgerd in Nederland en Scandinavië. Hij wil dat ook bij ons inburgeren. Als automobilisten het bordje zien, moeten ze extra voorzichtig zijn, want doven horen het verkeer niet.