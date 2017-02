NMBS test camera's tegen vandalisme

Door: redactie

17/02/17 - 19u40 Bron: vtmnieuws.be

video De NMBS test dynamische bewakingscamera's uit. De eerste dynamische camera hangt vanaf vandaag in het station van Leopoldsburg. De camera, die vanop afstand bediend wordt, moet vandalen en spoorlopers afschrikken. Mogelijk duikt hij later ook in andere stations op, zegt de NMBS in een persbericht.

De camera, die 360 graden kan draaien, is gemonteerd op een aanhangwagen. Alleen al de omvang van de installatie, die opzichtig in het midden van het perron is geplaatst, zou vandalen en spoorlopers moeten afschrikken. Maar er is ook een repressieve kant: de beelden worden rechtstreeks doorgestuurd naar de controlekamer in Brussel. De politie kan de beelden indien nodig ook opvragen. De camera kan worden bediend vanuit de Brusselse controlekamer. Hij heeft ook bewegingsdetectoren en kan zich dus automatisch in de juiste richting draaien.



Het gaat om een proefproject. Mogelijk beslist de NMBS om de camera nadien ook elders in te zetten, of om meer dergelijke camera's te kopen. De spoorwegmaatschappij ziet mogelijkheden voor de camera's in bundels waar de treinen 's nachts geparkeerd staan (tegen graffiti) of in stations en stopplaatsen waar op een bepaald moment veel reizigers verwacht worden.