17/02/17

In het West-Vlaamse Zwevegem, vlakbij Kortrijk, is deze ochtend een heuse klopjacht gehouden naar ... een kangoeroe. Het dier was ontsnapt uit het dierenpark bij het restaurant van Barry Mestdagh, die het incident al bij al wel grappig vond. "Mensen zien niet elke dag een kangoeroe in Vlaanderen", reageert hij aan VTM NIEUWS. De kangoeroe is opnieuw veilig en wel in het park.