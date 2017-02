85-jarige Gentenaar op klaarlichte dag ineengeslagen door jongeren

Sarah Vandoorne

17/02/17

video Een 85-jarige Gentenaar heeft op klaarlichte dag rake klappen gekregen van enkele jongeren. Die lieten hem 'voor dood achter'. De man heeft zelf videobeelden van het incident.

De feiten dateren van zondagmiddag. Het slachtoffer woont op twee straten van het Gravensteen, in het Gewad. In zijn huis, waar hij vroeger café Tap en Tepel uitbaatte, hangt hij antisemitische boodschappen en spreekt hij zich uit tegen de islam. "Dat is mogelijk de reden waarom die jongeren mij geviseerd hebben", zegt de man.



De politie is bij hem langsgeweest op vraag van de ambulanciers. De man is van plan klacht in te dienen bij de onderzoeksrechter. De politie zegt het incident te onderzoeken.