Celstraffen voor overvallers die slachtoffers zochten via TMF-chat

17/02/17 - 14u09 Bron: Belga

De vrouw en de twee Turkse mannen die in 2015 verschillende mannen via de chatbox van TMF benaderden en hen daarna overvielen zijn door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie en vijf jaar en boetes van 3.000 en 6.000 euro.

De drie hanteerden telkens dezelfde werkwijze. Via TMF-chat bood de vrouw haar seksuele diensten aan en sprak ze met gewillige mannen af op afgelegen plaatsen in Genk. Als de slachtoffers betaald hadden voor de seksuele diensten moesten ze op de achterbank plaatsnemen terwijl de vrouw nog even ging plassen of een sigaret roken. Dat was het afgesproken teken voor de twee overvallers om de 'klant' met een mes te bedreigen en hem nog meer geld afhandig te maken. Als hun slachtoffers geen geld bij zich hadden, moesten ze naar een bankkantoor rijden en er 600 tot 1.000 euro van hun rekening halen.



Omdat de vrouw gebruik maakte van vooraf betaalde gsm-kaarten en er een lage bereidheid was om aangifte te doen, was het voor de politiediensten moeilijk om de afpersers te pakken te krijgen. Uiteindelijk kwamen ze terecht bij een 25-jarige vrouw uit Genk die in opdracht van een 47-jarige Balenaar seksueel getinte advertenties plaatste op de chatbox. Via een fotocollage werd ook de Balenaar herkend.



Als opdrachtgever veroordeelde de rechter hem tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete van 6.000 euro. Voor de twee anderen vielen de straffen een stuk lichter uit: drie jaar cel en een boete van 3.000 euro. Een gedeelte van de gevangenisstraf voor de vrouw is met uitstel.