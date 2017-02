"Integratie van Eandis en Infrax in Fluvius is bezig"

Door: redactie

"CD&V is een groot voorstander van maximale transparantie van wat er in de energiedistributie en met de gemeentelijke participaties in de energiesector gebeurt. Alle voorstellen die dit bevorderen worden verwelkomd", zo reageert Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) op het N-VA-voorstel om de energie-intercommunales Eandis en Infrax te vervangen door één Vlaams nutsbedrijf.

Crevits wijst erop dat die oefening al loopt. "De integratie van de bedrijven Eandis en Infrax in Fluvius is bezig. Fluvius bestaat", klinkt het.



Dat Eandis en Infrax al een overeenkomst hebben gesloten over de samenwerking met betrekking tot de gemeenten is volgens Crevits "positief voor de prijzen en de dienstverlening aan de mensen". "En we gaan op dat spoor door", klinkt het.



Volgens de CD&V-politica is en blijft de "lokale verankering van gemeentelijke activiteiten in de energiesector belangrijk". "Transparantie vereist ook controle en een breed toezicht vanuit de gemeenten. Elke gemeente moet weten waar ze investeert, moet dit kunnen uitleggen aan haar inwoners", besluit Crevits.