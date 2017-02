Topgangster kandidaat penningmeester bij voetbalclub

Door: José Masschelin

17/02/17 - 12u29

Marcel Habran bij zijn vrijlating uit de gevangenis van Nijvel © photo news.

Marcel Habran, de nu 82-jarige peetvader van het grote banditisme in ons land, wordt mogelijk penningmeester en ticketverkoper bij voetbalploeg KFC Wezembeek-Oppem. Dat vertelt een bestuurslid van de derdeprovincialer in de kranten van Sudpresse. "Deze man heeft zijn straf uitgezeten en zijn schuld aan de maatschappij terugbetaald. Wat hij op zijn kerfstok heeft, kan ons weinig schelen", klink het.

En of de Brussels-Luikse topgangster een crimineel palmares heeft. Na een bijzonder lange carrière in de misdaad - die hem 23 jaar cel had gekost - organiseerde hij in 1998 een bloederige overval op een geldtransport op de E40 in Borgworm. Zelf was hij niet ter plekke, enkele kompanen deden het vuile werk. Twee geldkoeriers stierven in een kogelregen.



Sluwe Habran had voor zichzelf een waterdicht alibi in elkaar geknutseld, maar het gerecht geloofde het niet en veroordeelde hem tot 15 jaar cel. De hoogbejaarde, maar nog bijzonder fris ogende Habran kwam vorig jaar vervroegd vrij. "Het eerste wat ik nu ga doen is 10 kilometer lopen", zei de immer sportieve gangster toen hij de gevangenis verliet.