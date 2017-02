Betrapt aan La Rocca onder invloed van drugs en alcohol: "Maar ik was minder zat dan mijn vrienden"

Bewerkt door Eric Belsack

17/02/17 - 10u56 Bron: Eigen berichtgeving

Deze week in de politierechtbank

Politierechtbank Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.

Jongeman betrapt aan La Rocca onder invloed van drugs en alcohol Mijn vrienden waren allemaal te dronken om te rijden, ik was minder zat Beklaagde Een jonge man stond deze week terecht in de politierechtbank omdat hij bij een wegcontrole een positieve speekseltest aflegde en bovendien geen geldig rijbewijs op zak had. In het speeksel van de beklaagde werden amfetamines gevonden, de werkende stof in xtc. De beklaagde beweerde dat hij nog in staat was om achter het stuur te kruipen na een avondje stappen met zijn vrienden in discotheek La Rocca in Lier. "Mijn vrienden waren allemaal te dronken om te rijden, ik was minder zat."



De rechter benadrukt dat drugs en verkeer niet samengaan en sprak een geldboete uit van 60 euro voor het rijden zonder rijbewijs en een boete van 1.200 euro, waarvan de helft met uitstel, voor het rijden onder invloed.



Hij kreeg ook een rijverbod van één maand. Van dat rijverbod heeft de beklaagde al 15 dagen gedaan. Daar komen dus nog eens 15 dagen bij. (BSB)

Kasticket van Renmans levert vrijspraak op Maar we zijn nog nooit in Sint-Pieters-Leeuw geweest Beklaagde P.R. Een West-Vlaming die in de politierechtbank in Halle moest verschijnen, hield zijn onschuld staande. De man zou volgens de politie op 15 juli 2015 over een witte doorlopende streep gereden zijn in Sint-Pieters-Leeuw en ook nog eens rechts ingehaald hebben. "Maar we zijn nog nooit in Sint-Pieters-Leeuw geweest", legde P.R. uit aan de rechter.



De vrouw van R. diepte zelfs een kasticket op van de slagerij van Renmans in Beernem. Daar had ze een half uur voor hun wagen was gesignaleerd in Sint-Pieters-Leeuw met de bankkaart de rekening betaald. "Het was dus onmogelijk dat ze zo snel nadien in Sint-Pieters-Leeuw stonden", vertelde de advocaat.



Bij verstek veroordeeld door angst om brieven te openen Tegenwoordig let ik er op dat facturen wel geopend worden en dat ik die rekeningen meteen betaal Beklaagde W.V. De angst van een man om brieven te openen, leidde er toe dat hij bij verstek veroordeeld werd door de Halse politierechtbank.



W.V. was betrapt met 1,45 promille alcohol in het bloed; maar omdat hij de brieven die hij daarover in de bus kreeg niet durfde openen, wist hij niet dat hij zich moest verantwoorden in de rechtbank. "Intussen ben ik wel in therapie en helpt het OCMW me", vertelde hij aan de rechter nadat hij verzet aantekende tegen dat verstekvonnis. "Tegenwoordig let ik er op dat facturen wel geopend worden en dat ik die rekeningen meteen betaal. Ik ben ook opnieuw in therapie om geholpen te worden."



Boete na glaasje te veel op vliegtuig Mijn cliënte was net terug van het buitenland en had op het vliegtuig een glaasje gedronken om het vliegtuigeten door te spoelen. Dat is, zoals bekend, niet altijd culinair hoogstaand Advocaat van beklaagde D.V. D.V. uit Oudenaarde is in de politierechtbank veroordeeld tot een boete van 510 euro, nadat ze licht geïntoxiceerd achter het stuur werd betrapt. Haar voertuig bleek bovendien niet gekeurd.



Dronken man bij alcoholcontrole: "Ik loop altijd scheef" Logisch, want ik ben geopereerd aan mijn heup. Ik loop dus altijd scheef Beklaagde Een man stond deze week voor de politierechter omdat hij tijdens een wegcontrole in Rumst met 2,3 promille alcohol in zijn bloed werd tegengehouden. De verdediging betwist de feiten niet maar relativeert 'de staat van dronkenschap', ook al kon de man volgens de politie nog amper op zijn benen staan.



"Dat is logisch", verklaart de beklaagde. "Want ik ben geopereerd aan mijn heup. Ik loop dus altijd scheef."



De rechter oordeelde dat het aangepast rijgedrag onmogelijk aan invaliditeit te wijten is en sprak een geldboete uit van 1200 euro, waarvan een vierde met uitstel. Bovendien wordt de beklaagde een rijverbod van één maand opgelegd en wordt hij verplicht naar een dokter of psycholoog doorverwezen om een mogelijk alcoholprobleem te onderzoeken. (BSB)