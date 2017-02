Aantal buitenlanders dat in België werkt is de voorbije vijf jaar verdubbeld

Door: redactie

17/02/17 - 05u46 Bron: Belga

Wouter Raskin (N-VA) © BELGA.

Via het systeem van detachering schakelden Belgische bedrijven vorig jaar 662.000 keer een buitenlandse werknemer in, in 109.000 gevallen lieten ze een zelfstandige overkomen. Dat is het hoogste aantal ooit en een verdubbeling tegenover vijf jaar geleden. Dat schrijft De Tijd vandaag.