Tiener zwaargewond bij spelletje 'lasershooting' op school

Door: redactie

17/02/17 - 05u30 Bron: Het Laatste Nieuws

© thinkstock.

In een internaat in Wetteren is een 16-jarige leerling lichamelijke opvoeding zwaargewond geraakt tijdens een spelletje lasershooting met de opvoeders. Dat gebeurde woensdagnamiddag op het domein van het Mariagaard-instituut. Max V. uit Gent had zich samen met enkele vrienden verschanst in de kruipkelder van een technische ruimte, toen het openstaande luik plots dichtsloeg en het hoofd van de jongen raakte. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het UZ Gent, waar hij nog dezelfde dag geopereerd werd en sindsdien in een kunstmatig coma gehouden wordt. De politie onderzoekt de feiten, maar alles wijst op een ongeval.



