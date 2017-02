Bilal Haddouche schuldig aan moord, Zalh Zakir aan onvrijwillige doodslag

Door: redactie

17/02/17 - 01u36 Bron: Belga

Voorzitter Michel De Greve voor aanvang van het assisenproces © belga.

De jury van het Brusselse hof van assisen heeft Bilal Haddouche gisterenavond laat schuldig bevonden aan moord, en mededader Zalh Zakir aan opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie om te doden. De twee mannen werden beschuldigd van de moord op Artur Rifa, een 35-jarige Albanees, in het Brusselse metrostation Rogier op 20 mei 2013.

Volgens de jury was het de 25-jarige Bilal Haddouche die de dodelijke messteken toediende aan Artur Rifa. De 23-jarige Zalh Zakir nam volgens de jury duidelijk deel aan de feiten. Maar ondanks dat hij wist dat zijn handlanger gewapend was met een mes, kon hij niet weten dat hij een moord zou begaan, oordeelde de jury.



De jury verklaarde Zalh Zakir daarom schuldig aan opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie om te doden.



Bilal Haddouche, Zalh Zakir en Amine Dahache vielen Artur Rifa aan in het metrostation in Brussel op 20 mei 2013, waarna de man stierf na een messteek in de buik.



Amine Dahache, met de Algerijnse nationaliteit, vluchtte naar zijn land. De Algerijnse autoriteiten weigerden hem uit te leveren aan België.