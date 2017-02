Brusselse handelsrechtbank wijst stakingsvordering tegen UberPop af

Door: redactie

16/02/17 - 23u49 Bron: Belga

© reuters.

De stakingsvordering die het taxibedrijf Autolux had ingesteld tegen Uber omwille van haar applicatie UberPop, is door de Brusselse Nederlandstalige rechtbank van koophandel afgewezen. De Vlaamse taxiregelgeving en de taxireglementering van de gemeente Zaventem zijn volgens de rechtbank van koophandel in strijd met het Europees recht, omdat ze Uber verhinderen zijn ondernemingsmodel in België op te zetten en te exploiteren.

Protest van taxichauffeurs tegen Uber in Turijn © ap.

Het taxibedrijf Autolux, actief op de luchthaven van Zaventem, had bij de Nederlandstalige rechtbank van koophandel in Brussel een vordering tot staking ingediend tegen Uber omdat het bedrijf actief was op de luchthaven, terwijl die zone voorbehouden is voor een twintigtal taxibedrijven. Uber deed dat bovendien aan lagere tarieven.



In een eerste vonnis, van september 2015, had de stakingsrechter Taxis Autolux gelijk gegeven en Uber bevolen zijn activiteiten op de luchthaven stop te zetten, waar Uber ook gevolg aan had gegeven. In een tweede tussenvonnis, van 9 juni 2016, had de rechter dan geoordeeld dat het ondernemingsmodel van Uber als een taxidienst moest worden beschouwd en vastgesteld dat Uber haar ondernemingsmodel in België niet kon opzetten en exploiteren omdat zij daarin gehinderd wordt door de Vlaamse taxiregelgeving en de taxireglementering van de gemeente Zaventem.



Europees Hof

De volgende stap was om na te gaan of het Vlaams Taxidecreet, het Vlaams Taxibesluit en de taxireglementering van de gemeente Zaventem wel voldeden aan de voorwaarden die door het Europees Hof van Justitie worden gesteld. Dat Hof oordeelde immers dat maatregelen die de gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk maken alleen kunnen indien zij zonder discriminatie worden toegepast, zij hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen belang, zij geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen en zij niet verder gaan dan nodig voor het bereiken van dat doel. In een lang en uitgebreid gemotiveerd vonnis komt de stakingsrecht nu tot de conclusie dat de verschillende regelgevingen de toets aan het Europees recht niet doorstaan.



Openbaar nut

Zo voerde Autolux aan dat de vergunningsplicht in de taxiregelgeving in het algemeen verantwoord wordt door het "openbaar nut van de dienst" maar dat vindt de stakingsrechter een te vaag criterium.



"Voor zover het "openbaar nut" een rechtvaardiging zou kunnen vormen voor beperkingen op de vrijheid van dienstverlening en de vrijheid van vestiging, merken Uber BV et al. terecht op dat de diensten die worden aangeboden door de bestuurders-vervoerders die gebruik maken van UberPop te onderscheiden zijn van deze verricht door taxichauffeurs", staat in het vonnis.



"Deze diensten beletten geenszins de uitoefening door taxibedrijven van een taak van algemeen belang en vullen eerder deze diensten aan op het gebied van de deeleconomie. Het onderwerpen van de diensten van Uber en van de Uber-chauffeurs aan dezelfde strenge vergunningsplicht en dezelfde exploitatievoorwaarden als degene die gelden voor taxichauffeurs, is dan ook niet geschikt om de doelstelling van openbaar nut te bereiken."



Consumentenbescherming

Volgens Autolux streefde de Vlaamse regelgeving ook nog andere doelstellingen na, meer bepaald de consumentenbescherming, de veiligheid en integriteit van personen, verkeersveiligheid, goede regeling van de mobiliteit en stabiliteit en kwaliteit van het aanbod van bezoldigd personenvervoer.



"Deze rechtvaardigingsgronden kunnen in bepaalde gevallen beperkingen van de vrijheid van dienstverlening of vestiging rechtvaardigen," gaat het vonnis verder, "maar in casu zijn de beperkingen die voortvloeien uit de voorschriften in de betreffende taxireglementering naar het oordeel van de stakingsrechter niet geschikt en niet proportioneel om deze doelstellingen te bereiken."



Op het vlak van consumentenbescherming hebben de bestaande beperkingen precies tot gevolg dat aan consumenten de kans ontnomen wordt om te genieten van de voordelen die de deeleconomie met zich meebrengt op het gebied van verhoogde efficiëntie, transparantie, concurrentie, verlaagde prijzen en verhoogd aanbod, aldus de rechter.



Als het op de kwaliteit van het aanbod aankomt, beschikt Uber over haar ratingsysteem, waarbij passagiers de bestuurders beoordelen, zo merkt de rechter op. Het grote succes van Uber BV lijkt volgens de rechter overigens te bevestigen dat zij erin slagen om een hoge kwaliteit te garanderen.



Verkeersveiligheid

"Ook in het licht van de doelstelling van het handhaven van verkeersveiligheid, zijn de opgelegde beperkingen niet geschikt", vindt de rechter nog. "Integendeel, de deeleconomie kan immers niet alleen voordelen voor het milieu bieden, maar ook voor de verkeersveiligheid, doordat ze individuen aanmoedigt bepaalde goederen te delen. Specifiek wat het autoverkeer betreft, kan Uber in verband worden gebracht met een afname van het aantal wagens, vooral in stedelijke gebieden."



De opgelegde beperkingen zijn ook niet evenredig met de nagestreefde doelstellingen, oordeelt de rechter. Om te beoordelen of wetgeving die van toepassing op de deeleconomie gerechtvaardigd en proportioneel is, moet volgens de Europese Commissie immers rekening gehouden worden met "de specifieke kenmerken van de bedrijfsmodellen van de deeleconomie" en "met de hulpmiddelen die zij kunnen toepassen om punten van zorg op beleidsgebied, bijvoorbeeld met betrekking tot toegang, kwaliteit en veiligheid, aan te pakken."



Uber had ook een tegenvordering ingesteld maar ook die wordt afgewezen: "Autolux kan bezwaarlijk veroordeeld worden tot staking van misbruik van een machtspositie en deelname aan mededingingsbeperkende afspraken daar waar het zich louter schikt naar de specifieke voorschriften en vereisten uit het Vlaams Taxidecreet, het Vlaams Taxibesluit en de Taxireglementering van de gemeente Zaventem."