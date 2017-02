Dit is de frustrerendste file van Vlaanderen en Brussel

Door: redactie

16/02/17 - 19u27 Bron: Radio 1

© belga.

verkeer Twee weken lang konden de luisteraars van Radio 1 in het kader van 'De STOP30' stemmen op de meest frustrerende file van Vlaanderen en Brussel. De twijfelachtige eer gaat naar... de Brusselse Ring van Groot-Bijgaarden tot Vilvoorde.

De STOP30 is een actie van Radio 1 in samenwerking met Het Nieuwsblad en BeMobile/Touring Mobilis. Voor de actie riepen 'file-ambassadeurs' Stijn Meuris, Axl Peleman, Imke Courteois, Aster Nzeyimana (Sporza), Hans Maertens (VOKA) en Luc Haekens (De Ideale Wereld) in videoboodschappen op om voor hun file te stemmen. De hele week lang werden de files ook gecoverd vanuit... de files. En je kon onder meer ook online je fileprofiel testen: ben je eerder een filehater, een 'filesoof', een onverbeterlijke multitasker of een ontsnappingskoning?

Filefeestje De meest frustrerende file is bekend, tijd voor een feestje! Jij komt morgen toch ook? #Stop30 #Hautekiet https://t.co/gX7f8RkcHi pic.twitter.com/Ws2BPH2B8V — Radio 1 (@radio1be) De 'winnaars' van de frustrerendste file worden voor de gelegenheid 'getroost' met een 'file survival pack'. Dat kunnen ze morgenochtend vanaf 7.30 uur ophalen op de snelwegparking in Groot-Bijgaarden in de richting van Brussel.



Wie wil kan daar ook de afsluitende STOP30 live-uitzending met Jan Hautekiet bijwonen, met wat koffie en croissants én live-muziek door Axl Peleman, die ook een gelegenheidslied zal brengen. Om de filestress wat te milderen biedt Radio1 ook een yogasessie aan op een rustig plekje op de parking.

De definitieve STOP30: 1 Brusselse ring, van Groot-Bijgaarden tot Vilvoorde



2 E313 van Geel tot Antwerpen



3 R1 richting Nederland, van Linkeroever tot Borgerhout Al de rest is parking! Al heeft 't Stad toch ook één grote parking... De ring van Antwerpen staat op nummer 3 in onze #Stop30 pic.twitter.com/zoaX3Zx6Ha — Radio 1 (@radio1be)

4 Houthalen-Helchteren - N74 Grote Baan



5 E314 naar Leuven, tussen Aarschot en Holsbeek



6 Mortsel centrum thv. Krijgsbaan en Liersesteenweg



7 Brusselse ring, van Zaventem tot Wemmel



8 Gent - R4 in Wondelgem



9 A12 tussen Wilrijk en Boom



10 A19 Ieper-Kortrijk, aansluiting met R8 in Bissegem



11 Asse - N9 in Asse



12 Gent - E17 tussen Gent-Centrum (B401) en Zwijnaarde (E40)



13 E313 en E314, thv knooppunt Lummen



14 N33 Torhoutsesteenweg richting Oostende (kruispunt met R31 Elisabethlaan)



15 Aalter - E40 Knooppunt in Aalter



16 Aalst - N45 naar Ninove (Albatrosrotonde)



17 Brugge - Kruispunt tussen Expressweg (N31) en Bevrijdingslaan



18 Gent - N456 Havenroute via Meulestedebrug en Vliegtuiglaan



19 Massenhoven - N14 Liersebaan aan de op- en afritten E313



20 N26 tussen Leuven en Mechelen



21 E17 van Sint-Niklaas naar Antwerpen



22 Brusselse ring , Vier-Armen tunnel



23 N21 Haachtsesteenweg, van Kampenhout-Sas tot Brussel



24 Leopold II-tunnel richting centrum



25 N16 tussen Willebroek en Mechelen-Noord



26 R6 van Sint-Katelijne-Waver tot Mechelen-Noord



27 E40 van Aalst tot Ring Brussel



28 Van Praet (brug en kruispunt)



29 Wetstraat (van Schumanplein tot kleine ring)



30 E40 van Boutersem tot Ring Brussel