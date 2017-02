Overleden motorrijder voor de helft mee aansprakelijk: nabestaanden krijgen slechts helft van vergoeding

Door: redactie

De politierechtbank van Leuven heeft een overleden motorrijder op burgerlijk vlak voor de helft mee aansprakelijk gesteld voor de schade. Daardoor krijgen de nabestaanden maar de helft van de vergoeding waar zij aanspraak op maken. De vrouw die het dodelijk ongeval in Tienen veroorzaakte, werd veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel en drie maanden rijverbod.

Het verkeersongeval gebeurde op 11 mei 2015. Brigitte V. (50) uit Tienen keerde om 9.06 uur met haar auto op de Leuvenselaan om te parkeren voor haar bakkerij. Tijdens dat manoeuvre verleende ze geen voorrang en kwam ze in aanrijding met een motorrijder die zijn weg vervolgde. Jean-Luc Lardot botste op de linkerflank van het voertuig en overleed later in het ziekenhuis.



De verkeersdeskundige stelde vast dat V. de motorrijder perfect had kunnen opmerken, zeker omdat de Leuvenselaan een kaarsrechte weg van twee kilometer is. Op het moment van haar manoeuvre was de tegenpartij nog bijna vijftig meter verwijderd.



Te snel

De motorrijder reed volgens het verslag veel sneller dan toegelaten. Met een snelheid tussen 87 en 97 kilometer per uur kwam hij na zeventien meter remmen tot stilstand tegen de bestuurdersdeur. Als hij zich had gehouden aan de snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur was hij na 34 meter tot stilstand gekomen en had hij de aanrijding kunnen vermijden.



"Het staat onomstotelijk vast dat de snelheid van de motorrijder in oorzakelijk verband staat met de schade, minstens met de schadelijke gevolgen van het ongeval", klinkt het. Zes van de zeven burgerlijke partijen kregen een totale schadevergoeding van 13.440,94 euro toegewezen.