Mysterieus goedje op R4: hinder blijft duren tot morgen

Jurgen Eeckhout

16/02/17 - 17u57 Bron: Eigen berichtgeving

© Wouter Spillebeen.

Gent De R4 is ter hoogte van Kluizen in de richting van Gent al sinds gisterenavond 21 uur en nog minstens tot morgenvroeg deels versperd door een mysterieus en vooral erg glad goedje.

Een voertuig had de bizarre substantie accidenteel verloren en reed daarna door. De brandweer van Assenede probeerde daarna het product, dat over een afstand van een paar honderd meter op de baan ligt, eerst met water, dan met warm water en nadien zelfs met oplosmiddel te verwijderen. Maar helaas, dat lukte dus niet. Toen ook de civiele bescherming het niet weg kreeg, werd er besloten om een staaltje van het product te nemen. Dat resultaat leverde echter niks op, waardoor het nog altijd niet duidelijk is wat er nu op de R4 ligt. De rechterrijstrook van de R4 blijft in tussentijd nog zeker tot morgenvroeg afgesloten voor alle verkeer. Daarna zal een een speciale machine ingezet worden die met hoge druk warm water op het wegdek zal spuiten. Duimen maar dat dan het product weg is.