"Ik was in Francorchamps voor Verstappen, niet voor een BMW te stelen"

16/02/17 - 17u38 Bron: Belga

Heel wat Nederlanders zakten eind augustus af naar Spa-Francorchamps voor de Grote Prijs van België. Hun landgenoot Max Verstappen eindigde pas elfde. © anp.

Twee Nederlanders van 35 uit Heerlen en Hoensbroek zijn door de Hasseltse correctionele rechtbank voor zeven diefstallen van BMW-voertuigen veroordeeld tot elk 3 jaar cel waarvan de helft met uitstel.

Ze deden onder meer op de carpoolparkings van Lummen, Houthalen en Diepenbeek voertuigen verdwijnen. Ze sloegen echter ook toe op de parking van Bobbejaanland en tijdens de Grote Prijs Formule 1 van België in Francorchamps.



De rechtbank achtte hen donderdag ook schuldig aan bendevorming, omdat ze zo georganiseerd te werk gingen. Ze pleegden zeven diefstallen in augustus 2016. Een achtste poging in Genk mislukte. Er waren camerabeelden waarop te zien is hoe op 10 augustus 2016 een BMW-voertuig in Lummen wegreed, achtervolgd door een Seat personenwagen. Via een uitgebreid telefonieonderzoek konden de politiediensten hen in verband brengen met meerdere feiten.



Een van de twee dertigers vertelde dat hij wel degelijk in Francorchamps was, maar dan alleen om voor F1-piloot Max Verstappen te supporteren. Tijdens de grand prix werden drie wagens ontvreemd. De twee beschikten bovendien over gespecialiseerd en professioneel materiaal om BMW's te jatten. Het ging onder meer om een keyprogrammer.



Aan zeven burgerlijke partijen moet het duo 141.000 euro schadevergoeding betalen, maar dat bedrag kan nog oplopen, want van een gedupeerde moet het bedrag nog begroot worden. De gebruikte Seat Ibiza, het inbrekersmateriaal en gsm's zijn verbeurd verklaard.