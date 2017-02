Brand hotelschool aangestoken, mogelijk door leerling

Bart Boterman

Koksijde De brand die dinsdagnacht woedde in het internaat bij hotelschool Ter Duinen, is opzettelijk aangestoken. Dat bevestigt procureur Patty T'Jonck van het parket van Veurne, nadat de aangestelde branddeskundige tot die conclusie kwam. De brandhaard bevond zich op de eerste verdieping van het gebouw, in een zetel op de gang.

© Boterman. Omstreeks 1.55 uur werd het vuur opgemerkt en een honderdtal leerlingen werden geëvacueerd. Een leerling diende door de brandweer met een ladder bevrijd te worden uit zijn kamer. Het slachtoffer werd met lichte intoxicatieverschijnselen afgevoerd naar het ziekenhuis van Veurne, maar mocht diezelfde ochtend het ziekenhuis al verlaten.



Het Veurnse parket stelde een deskundige aan om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken. Die expert is tot de conclusie gekomen dat de brand aangestoken werd. Er werden weliswaar geen brandversnellers gebruikt.



Gezien het vuur 's nachts op de eerste verdieping van het internaatsgebouw 'De Korrel' ontstond, heeft mogelijks een leerling brand gesticht. Overdag hield de school overigens nog een brand- en evacuatieoefening.