Bracke in Humo in 2000: "Ik weet tot op de frank hoeveel geld ik heb, geld is voor mij heel belangrijk"

Siegfried Brackes uitspraken blijven maar als een boemerang in zijn gezicht terugkomen. Zijn voormalige partijgenoot, Hendrik Vuye, heeft tijdens het vragenuurtje in de Kamer een oud Humo-interview met Bracke opgediept. Het magazine vroeg de toenmalige journalist naar zijn zeven hoofdzonden, waaronder hebzucht.

Vuye citeerde uit de bewuste Humo van het jaar 2000, waarin Bracke over de hoofdzonde hebzucht zei: "Sommige mensen beweren dat ze niet weten hoeveel geld er op hun bankrekening staat, maar dat geloof ik niet. Ik weet tot op de frank hoeveel geld ik heb, en ik houd mijn bankrekeningen heel goed in de gaten. Geld is voor mij heel belangrijk - niet als doel op zich, maar wel als middel." Reden voor Vuyes uitval naar de Kamervoorzitter zijn onder meer de woorden van Siegfried Bracke na zijn ontslag uit de adviesraad van Telenet. Zoals die in onze krant vandaag: "Geld heeft mij nooit beziggehouden". Dat lijkt dus niet helemaal te kloppen met zijn gedachtengoed van zeventien jaar geleden.



Hendrik Vuye pakte Bracke zwaar aan. "Blijkt dat een aantal parlementsleden, waaronder de best betaalde politicus van het land, in de lobbygroep zitten van Telenet, en ze worden daar rijkelijk voor vergoed", zei Vuye, die zelf tegenwoordig als onafhankelijke zetelt. "En de vier traditionele partijen - jullie zijn met vier nu - hebben boter op hun hoofd: N-VA, Open Vld, sp.a en CD&V."