Sp.a maakt al zijn vergoedingen via intercommunales bekend

Door: redactie

16/02/17 - 17u43

PubliPart Sp.a heeft op zijn website een lijst gepubliceerd van alle vergoedingen die zijn mandatarissen via intercommunales opstrijkt. Daarmee gaat de partij nog een stapje verder, nadat de lokale afdeling in Gent eerder al alle vergoedingen van zijn mandatarissen bekendmaakte.

In de nasleep van de PubliPart-affaire die vorig weekend door Het Laatste Nieuws aan het licht werd gebracht, publiceerde de lokale sp.a-afdeling deze week al de vergoedingen van al zijn lokale mandatarissen. Nu gaat de socialistische partij nog een stapje verder en zet het op zijn website een lijst van lokale sp.a-mandatarissen en hun vergoedingen in intercommunales.



"We vervolledigen stap voor stap dit overzicht met de andere vergoedingen", zegt sp.a op zijn website. "Ook deze die niet onder het Vlaams decreet vallen. Het eindresultaat zal er zijn tegen half maart 2017." Sp.a vermeldt ook nog dat het document gemaakt is "op basis van informatie verkregen bij de betrokken mandatarissen."