Jonge overvallers riskeren tot zeven jaar voor hold-ups op The Phone House

16/02/17 - 15u04 Bron: Belga

The Phone House op de Bredabaan in Merksem. © Google Streetview.

Merksem - Antwerpen Het openbaar ministerie heeft celstraffen tot zeven jaar gevorderd voor zeven beklaagden die betrokken waren bij drie gewapende overvallen op filialen van The Phone House in Antwerpen. Bij een van de hold-ups werd zelfs een schot gelost. De overvallers maakten tientallen smartphones buit, die via drie helers verkocht werden. Voor hen werden celstraffen tot een jaar geëist.

Mohamed E.K. (38) was op 3 februari 2016 The Phone House aan de Bredabaan binnengestapt. Hij had een pistool naast het hoofd van de winkelbediende gehouden en geschoten. "Om indruk te maken", bekende hij achteraf. Hij had het slachtoffer vastgebonden en was met een rugzak vol smartphones vertrokken.



Hetzelfde filiaal werd op 22 februari 2016 opnieuw overvallen. De bediende moest onder bedreiging van een vuurwapen de kluis openen en het geld overhandigen. Daarna moest hij voor de daders een doos met smartphones vullen. Samir B.S. (26) bekende zijn betrokkenheid en duidde Omar A. (27) en Younes A. (27) als zijn mededaders aan, maar zij ontkennen.



De derde overval gebeurde op 31 maart 2016 op The Phone House in de Abdijstraat. De bediende werd bedreigd met een pistool en een mes, maar kende de code van de kluis niet. De daders plunderden de kassa en stalen liefst 45 iPhones. Mohamed E.K. bekende opnieuw zijn betrokkenheid, net als Mouhcine T. (21). Tshiam R. (22) legde gedeeltelijke bekentenissen af, Dilan K. (20) ontkende.



Na de overvallen kwamen Redouane C. (21), Yentl B. (19) en Nicole M. (20) in beeld als de helers van de buit. Redouane C. had de gestolen toestellen via zoekertjes op tweedehandssites verkocht. Hij gaf de kopers valse facturen op naam van een winkel in de Offerandestraat.