Zwaar geweld Oude Markt: daders opgepakt dankzij camerabeelden

Andreas De Prycker

16/02/17 - 14u46 Bron: Eigen berichtgeving

Een veiligheidscamera aan de Oude Markt in Leuven. © Marc Baert.

Leuven De Leuvense recherche heeft drie verdachten gearresteerd van een geval van zwaar lichamelijk geweld op de Oude Markt. Daar kreeg een man begin januari stampen tegen het hoofd. Hij hield er een gebroken oogkas, een hersenschudding en geheugenverlies aan over.

De daders zijn een 20-jarige uit Tienen, een 27-jarige uit Leuven en een 21-jarige uit Bertem. De verdachten werden gearresteerd tijdens twee huiszoekingen in Leuven en Tienen. Er werden verschillende verboden wapens gevonden. De drie werden op 8 februari aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van diefstal met geweld, slagen en verwondingen en verboden wapenbezit. Op vrijdag 10 februari verschenen ze voor de raadkamer in Leuven. De aanhouding van verdachten uit Tienen en Leuven werd bevestigd, de 21-jarige uit Bertem kwam vrij onder voorwaarden.



Camerabeelden

Op 6 januari rond 1.50 uur kreeg een 22-jarige Fransman, die in Kontich woont, zware klappen op het terras van café Belge op de Oude Markt. De man kreeg stampen tegen het hoofd en hield er een gebroken oogkas, een hersenschudding en geheugenverlies aan over. Zijn aanvallers stalen zijn horloge. Na analyse van de camerabeelden op de Oude Markt en het gevoerde buurtonderzoek kwamen er drie verdachten in beeld. Uit verder onderzoek bleek dat het drietal ook in aanmerking kwam voor een geval van slagen en verwondingen aan een 30-jarige man uit Leuven op 5 januari in de Diestsestraat. De 20-jarige verdachte uit Tienen wordt ook in verband gebracht met feiten van slagen en verwondingen aan twee jongemannen in april en mei 2016.