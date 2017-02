Man (41) berispt vernielende voorbijganger en wordt neergestoken

Door: redactie

16/02/17 Bron: Belga

Schaarbeek In de Brusselse gemeente Schaarbeek is deze ochtend een 41-jarige man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt het Brusselse parket. De man kreeg een messteek in de rug en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De dader van de steekpartij, een 27-jarige man, werd ter plaatse opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket.